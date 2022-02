Acr Messina, che colpo: preso Federico Piovaccari

1 Febbraio 2022 15:09

L’Acr Messina ingaggia l’esperto attaccante Federico Piovaccari: colpo nel reparto offensivo per i peloritani

Mossa flash. E che colpo. Il Messina fa la voce grossa il giorno dopo il gong del mercato: lo fa con l’ingaggio di Federico Piovaccari. L’esperto attaccante ha firmato con i peloritani, lo ha ufficializzato il club. Nato a Gallarate, in provincia di Varese, l’1 settembre 1984, Piovaccari ha collezionato oltre 400 presenze in carriera in tutte le categorie con una lunga esperienza anche all’estero con le maglie di Steaua Bucarest, Eibar, Cordoba sino al campionato australiano. Arriva a Messina dopo aver rescisso il contratto con la Paganese, squadra con cui ha iniziato la stagione realizzando quattro reti in 15 partite.ta.