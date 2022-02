L’Acr Messina ringrazia il Bari e la Questura: faciliteranno l’ingresso dei tifosi siciliani al San Nicola

5 Febbraio 2022 18:32

La nota ufficiale dell’Acr Messina, che ringrazia il Bari e le questure di Messina e della città pugliese “per la disponibilità dimostrata nel trovare un punto d’incontro e consentire ai tifosi giallorossi, che potranno e vorranno, di assistere alla gara dagli spalti del San Nicola”

“La società Acr Messina ringrazia le Questure di Bari e Messina e la società SSC Bari per la disponibilità dimostrata nel trovare un punto d’incontro e consentire ai tifosi giallorossi, che potranno e vorranno, di assistere alla gara dagli spalti del San Nicola. A prescindere dal risultato finale, a vincere è stato già l’amore per lo sport e per il calcio con l’auspicio che possa tornare ad essere un momento di festa da vivere tutti insieme a pandemia finita”. E’ quanto si legge in una nota dell’Acr Messina.