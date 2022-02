ACR Messina-Foggia LIVE: equilibrio in campo, pallino del gioco in mano agli ospiti

12 Febbraio 2022 17:50

L’ACR Messina scende in campo contro il Foggia nella sfida valevole per la 26ª Giornata di Serie C: i siciliani vogliono aumentare la striscia di risultati utili consecutivi

ACR Messina e Foggia, due squadre abituate a calcare ben altri palcoscenici nel loro passato, si affrontano quest’oggi nella sfida valevole per la 26ª Giornata di Serie C Girone C. I giallorossi stanno attraversando un ottimo momento di forma con 3 risultati utili consecutivi e 8 punti raccolti nelle ultime 5 gare, bottino preziosissimo in ottica salvezza. Dopo i pareggi contro il Picerno e nel derby siciliano contro il Palermo, è arrivato addirittura l’insperato successo in trasferta sul campo del Bari: una vittoria in grado di fare morale e dare una grande spinta per il prosieguo della stagione. Il Foggia non resterà certo a guardare: i pugliesi distano pochi punti dal treno Playoff e sono sbarcati in Sicilia con la volontà di proseguire la propria rincorsa alla postseason.

ACR Messina-Foggia LIVE

13′ – Infortunio in casa Foggia: esce dolorante Martino, Nicolao al suo posto

9′ – Sassata di Rizzo dalla distanza: palla centrale, presa sicura di Alastra

7′ – Primo squillo del Messina: Russo pescato fra le linee, l’attaccante riesce a entrare in area ma da posizione defilata spara alto

5′ – Fofana prova a innescare Goncalves in profondità, palla troppo lunga

3′ – Curcio guadagna un angolo: sugli sviluppi Lewandowski si supera con una gran parata su colpo di testa a botta sicura

1′ – Il Messina prova a impostare con i difensori, ma nulla da fare

17:30 – Calcio d’inizio: batte il Messina!

17:10 – Tutto pronto per la sfida tra ACR Messina e Foggia, valevole per la 26ª Giornata di Serie C. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

ACR Messina (4-2-3-1) – Lewandowski; Trasciani, Celic, Carillo, Fazzi; Fofana, Rizzo; Russo, Marginean, Goncalves; Adorante

A disp.: Caruso, Fantoni, Camilleri, Simonetti, Konate, Rondinella, Balde, Piovaccari, Angileri, Damian, Busatto, Statella

All.: Raciti

Foggia (4-3-3) – Alastra; Martino, Sciacca, Girasole, Rizzo; Garofalo, Di Paolantonio, Rocca; Merola, Ferrante, Curcio

A disp.: Volpe, Gallo, Rizzo Pinna, Vitali, Maselli, Turchetta, Buschiazzo, Nicolao

All.: Zeman