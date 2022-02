L’ACR Messina gioca solo un tempo, contro il Foggia è 1-1: Russo illude, Turchetta firma il pari

12 Febbraio 2022 19:35

L’ACR Messina scende in campo contro il Foggia nella sfida valevole per la 26ª Giornata di Serie C: i siciliani vogliono aumentare la striscia di risultati utili consecutivi

ACR Messina a risparmio energetico. I siciliani giocano solo nel primo tempo e lo chiudono meritatamente in vantaggio, nella ripresa pensano a difendere il risultato e, come spesso accade in questi casi, finiscono per subire il gol del pareggio del Foggia. L’ACR Messina fatica a carburare nelle fasi iniziali e solo un ottimo Lewandowski, autore di un miracolo da pochi metri su colpo di testa di Curcio, evita ai suoi di capitolare. Non appena i ragazzi di Raciti prendono le misure però, le sortite offensive dei peloritani si fanno pericolose. Fofana non sfrutta un occasione a porta vuota, poco dopo nel tentativo di farsi perdonare preferisce l’azione personale a un comodo assist per un compagno che sarebbe stato nettamente più pericoloso. In pieno recupero però, il centrocampista prende la scelta giusta: questa volta vede Russo libero sulla destra, assist preciso per il diagonale che batte Alastra.

Nella ripresa, come detto, il Messina pensa ad abbassare il ritmo e a difendere il risultato. Scelta arrivata con troppa frettolosità probabilmente: complici i cambi, i peloritani perdono quel poco di verve offensive mantenuta nella ripresa e soffrono il forcing foggiano. Un’azione dopo l’altra, i ‘Satanelli’ prendono coraggio, campo e si fanno sempre più pericolosi fino a trovare il gol con un colpo di testa di Turchetta. Il solito Lewandowski tiene in piedi i suoi con un altro miracolo su Curcio che congela la sfida sull’1-1. Resta un po’ di amaro in bocca per il Messina che sale a quota 23 punti in classifica e inanella il quarto risultato utile consecutivo.

ACR Messina-Foggia tabellono e pagelle

Messina (4-2-3-1): Lewandowski 7.5; Trasciani 6, Celic 6, Carillo 6, Fazzi 6; Rizzo 6, Fofana 6.5 (66′ Konate 5.5); Russo 7 (60′ Simonetti 6), Marginean 6.5 (66′ Damian 6), Goncalves 6.5 (54′ Statella 6); Adorante 5.5 (54′ Piovaccari 5.5)

A disp.: Caruso, Fantoni, Camilleri, Rondinella, Balde, Angileri, Busatto

All. Raciti.

Foggia (4-3-3): Alastra; Martino (14′ Nicolao), Sciacca, Girasole, Rizzo; Garofalo, Di Paolantonio, Rocca (75′ Gallo); Merola, Ferrante (62′ Vitali), Curcio (62′ Turchetta)

A disp.: Volpe, Rizzo Pinna, Maselli, Buschiazzo

All. Zeman.

Arbitro: Angelucci di Foligno (Camilli-Trasciatti).

Marcatori: 48′ Russo, 73′ Turchetta.

Note: ammoniti Adorante, Celic, Konate, Alastra, Piovaccari.

ACR Messina-Foggia LIVE

Fine partita! – ACR Messina e Foggia si dividono un tempo e un punto a testa. I siciliani non danno seguito al forcing del primo tempo preferendo gestire la gara, gli ospiti prendono coraggio e trovano un meritato pareggio rischiando anche di portare a casa il bottino pieno.

92′ – Carillo di testa, para senza patemi Alastra

89′ – Giallo a Piovaccari che va a dare una mano dietro

85′ – Continua a spingere il Foggia, il Messina sembra accontentarsi dell’1-1

78′ – Lewandowski ancora decisivo, in due tempi, prima sulla conclusione di Vitali e poi sul tentativo di tap-in di Gallo

76′ – Piovaccari scappa via in contropiede, Alastra in uscita lo stende sulla trequarti. Ma è fuorigioco… il portiere viene comunque ammonito per l’uscita fin troppo spericolata

72′ – Pareggia il Foggia: Turchetta di testa firma l’1-1

71′ – Protesta il Foggia per un tocco di mano in area: l’arbitro lascia correre, ma l’episodio è dubbio

66′ – Ultimi due cambi per il Messina: Konate e Damian al posto di Fofana e Marginean

65′ – Rischia il Messina: cross dentro per Nicolao che di testa mette sopra la traversa da pochi passi

62′ – Doppia sostituzione in casa Foggia: Turchetta e Vitali prendono il posto di Curcio e Ferrante

59′ – Altro cambio per il Messina: Simonetti prende il posto di Russo, prova a coprirsi Raciti

55′ – Ancora super Lewandowski! Curcio riceve dentro l’area piccola e si coordina per la sforbiciata da pochi metri, il portiere siciliano risponde con un grandissimo riflesso

54′ – Doppio cambio nel Messina: Piovaccari per Adorante, Statella per Goncalves. Tatticamente non cambia nulla

50′ – Bel disimpegno di Fofana che apre sulla sinistra: Goncalves crossa dentro a cercare Adorante, buca la difesa del Foggia, ma Alastra anticipa il bomber peloritano

46′ – Inizia il secondo tempo!

Fine primo tempo! – Il Messina chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo. I siciliani faticano a carburare, ma una volta prese le misure al Foggia fanno male in contropiede. Fofana si divora un’occasione a porta vuota, poi è egoista al 41′ quando non serve due compagni posizionati in maniera migliore. Al 47′ il centrocampista serve però Russo per il gol del vantaggio.

47′ – A tempo scaduto arriva il vantaggio del Messina! Questa volta Fofana la passa: Russo servito in area, diagonale preciso che batte Alastra, siciliani avanti

45′ – Due minuti di recupero.

41′ – Contropiede del Messina, Foggia sbilanciatissimo! Fofana ha due opzioni di passaggio sulla trequarti, in entrambi i casi avrebbe mandato i compagni in porta, ma il centrocampista prova la soluzione personale: palla fuori di poco. Doveva servire un compagno

38′ – Retropassaggio da brividi di Rizzo: Celic ci mette una pezza

32′ – Cross dentro per Adorante: il bomber anticipato prima di battere a rete. Cresce l’intensità offensiva del Messina

29′ – Errore incredibile della difesa del Foggia: retropassaggio corto, Adorante evita l’uscita di Alastra e serve Fofana che non riesce a capitalizzare!

28′ – Velocissimo Russo sulla destra, brucia il diretto marcatore, poi crossa al centro ma guadagna solo un corner

25′ – Rischia il Messina: mischia in area da corner, una serie di batti e ribatti spaventa il giallorossi. La palla viene allontanata e passa la paura

21′ – Entra in ritardo Adorante: primo giallo della gara sventolato al bomber del Messina

17′ – Punizione per il Foggia: Curcio va direttamente in porta da posizione defilata, Lewandowski para senza problemi

13′ – Infortunio in casa Foggia: esce dolorante Martino, Nicolao al suo posto

9′ – Sassata di Rizzo dalla distanza: palla centrale, presa sicura di Alastra

7′ – Primo squillo del Messina: Russo pescato fra le linee, l’attaccante riesce a entrare in area ma da posizione defilata spara alto

5′ – Fofana prova a innescare Goncalves in profondità, palla troppo lunga

3′ – Curcio guadagna un angolo: sugli sviluppi Lewandowski si supera con una gran parata su colpo di testa a botta sicura

1′ – Il Messina prova a impostare con i difensori, ma nulla da fare

17:30 – Calcio d’inizio: batte il Messina!

17:10 – Tutto pronto per la sfida tra ACR Messina e Foggia, valevole per la 26ª Giornata di Serie C. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

ACR Messina (4-2-3-1) – Lewandowski; Trasciani, Celic, Carillo, Fazzi; Fofana, Rizzo; Russo, Marginean, Goncalves; Adorante

A disp.: Caruso, Fantoni, Camilleri, Simonetti, Konate, Rondinella, Balde, Piovaccari, Angileri, Damian, Busatto, Statella

All.: Raciti

Foggia (4-3-3) – Alastra; Martino, Sciacca, Girasole, Rizzo; Garofalo, Di Paolantonio, Rocca; Merola, Ferrante, Curcio

A disp.: Volpe, Gallo, Rizzo Pinna, Vitali, Maselli, Turchetta, Buschiazzo, Nicolao

All.: Zeman