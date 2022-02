ACR Messina, che Potenza! Piovaccari e Fofana regalano il successo ai siciliani nel delicato scontro salvezza

19 Febbraio 2022 19:25

Delicato scontro salvezza nella 28ª Giornata di Serie C Girone C: l’ACR Messina ospita il Potenza, distante appena un punto in classifica

A 4 giorni da 3-1 subito in casa del Monterosi Tuscia, l’ACR Messina torna subito in campo in un delicato scontro salvezza che vede i siciliani opposti al Potenza. I peloritani sono in 17ª posizione a quota 23 punti, gli ospiti in 18ª con un punto in meno: il classico scontro che mette in palio più dei canonici 3 punti. Uno scontro diretto da non sbagliare per i ragazzi di coach Raciti che giocano una partita attenta, pragmatica, sfruttano praticamente le due più grandi occasioni ottenute e portano a casa un successo importante. Nel primo tempo una perla di Piovaccari apre le danze: destro a giro dopo due dribbling che non lascia scampo a Marcone. Nel finale della ripresa ci pensa invece Fofana a capitalizzare un contropiede con un sinistro a giro da dentro l’area. In mezzo quasi esclusivamente i tentativi del Potenza di riagguantare la gara, mai realmente pericolosi.

Tabellino ACR Messina-Potenza 2-0

MARCATORI: 15′ Piovaccari (A), 90+1′ Fofana (A).

MESSINA: Lewandowski 7; Trasciani 6, Celic 6, Carillo 6, Fazzi 6; Statella 6 (77′ Simonetti s.v.), Marginean 6 (84′ Konate s.v.) , Fofana 7; Piovaccari 7 (63′ Baldè 5.5), Adorante 5.5 (63′ Damian 6), Goncalves 6 (84′ Camilleri s.v.)

A disposizione: Fusco, Fantoni, Angileri, Morelli, Busatto, Catania, Rondinella.

Allenatore: Ezio Raciti .

POTENZA: Marcone; Zampano (77′ Dkidak) , Piana , Gigli (60′ Cargnelutti) , Nigro ; Sandri , Zenuni (60′ Costa Ferreira); Cuppone , Ricci , Volpe (66′ Zagaria); Burzio

A disposizione: Greco, Koblar, Sepe, Matino, Vecchi, Coccia, Guaita, Sueva

Allenatore: Pasquale Arleo

ARBITRO: Enrico Maggio

AMMONITI: 35′ Statella (A); 52′ Trasciani (A); 57′ Goncalves (A); 62′ Celic (A); 80′ Cuppone (P); 83′ Cargnelutti (P)

RECUPERO: pt 1, st 5

ACR Messina-Potenza LIVE

Fine partita! – Vittoria importante per il Messina che con le reti di Piovaccari e Fofana, una per tempo, batte il Potenza nel delicato scontro salvezza

94′ – Costa Ferreira ci prova da fuori, palla larga

92′ – Altro contropiede del Messina: Simonetti spara alto dal limite

91′ – Raddoppia il Messina! Ruba palla Konatè che lancia il contropiede dei siciliani con il Potenza scoperto: Baldè rischia di mandare all’aria tutto, ma la palla finisce sui piedi di Fofana che prima finta il tiro, poi se la sposta sul mancino e firma il 2-0

89′ – Grande uscita di Lewandowski che in scivolata chiude un letale contropiede ospite

85′ – Doppio cambio nel Messina: dentro Konatè per Marginean e Camilleri per Goncalves

83′ – Numero di Simonetti che scatta sulla fascia destra, poi taglia dentro: Cargnelutti costretto a stenderlo, giallo per lui

80′ – Ammonito Cuppone

76′ – Simonetti per Statella nel Messina, Dkidak per Zampano nel Potenza

69′ – Conclusione pregevole, al volo, di Curzio: si supera Lewandowski

65′ – Cambio nel Potenza: esce Volpe, dentro Zagaria

64′ – Deviazione aere di Costa Ferrei, palla larga a lato del palo sinistro

61′ – Doppio cambio nel Messina: esce, acciaccato Adorante, dentro Damian; fuori Piovaccari per Balde

60′ – Fallo di Celic che si becca un giallo pesante: è diffidato, salterà la gara contro Monopoli

58′ – Doppio cambio per il Potenza: Costa Ferreira (ex) al posto di Zenuni; fuori Gigli, dentro Cargnelutti

57′ – Giallo a Goncalves che ferma un contropiede di Volpe

51′ – Giallo per Tasciani: fallo sulla ripartenza di Cuppone

48′ – Tiro da fuori di Ricci, deviazione e palla in angolo: sugli sviluppi del corner palla allontanata da Statella

46′ – Si riparte, palla al Potenza

Fine 1° tempo! – Il primo tempo finisce con il Messina meritatamente in vantaggio. I siciliani sfruttano l’unica grande occasione con un gran destro di Piovaccari. Il Potenza tiene maggiormente il pallino del gioco ma non riesce a essere concreto dalla trequarti in su

45′ – Nigro ci prova da fuori, conclusione velenosa ma larga

44′ – Volpe entra in area dalla destra e prova un tiro cross, Lewandowski para con sicurezza

40′ – Pericolo Volpe sulla destra, cross tagliato dal fondo che pesca Burzio, ma l’arbitro ferma tutto: palla finita oltre la linea di fondo, sarà rimessa per Lewandowski

37′ – Piovaccari pericoloso di testa sugli sviluppi di un corner, palla alta sulla traversa

35′ – Fallo di Statella, dritto sulla Caviglia di Nigro: primo giallo della gara

27′ – Ricci ci prova da fuori, tentativo che si spegne ampiamente sul fondo

25′ – Il Potenza prova a sfondare sulla destra con Volpe, ma la difesa del Messina chiude bene

20′ – Il Potenza prova a ragionare, ma il Messina non lascia spazi

15′ – Gol di Piovaccari, Messina in vantaggio! Conclusione splendida, dopo due dribbling, un destro a giro che non lascia scampo al portiere ospite

11′ – Strana conclusione dalla distanza di Cuppone che rischia di beffare Lewandowski: il portiere messinese devia in angolo

7′ – Statella pescato oltre la difesa potentina, ma è in fuorigioco

5′ – Bella combinazione fra Burzio e Cuppone: il tiro esce di poco a lato del palo

1′ – Prova la prima sortita offensiva il Messina sull’out di destra, palla in fallo di fondo.

17:30 – Si comincia, batte il Messina!

17:20 – Comunicate le formazioni ufficiali di ACR Messina-Potenza:

ACR Messina: Lewandowski; Trasciani, Celic, Carillo, Fazzi; Statella, Fofana, Marginean, Goncalves; Adorante, Piovaccari

A disposizione: Fusco, Angileri, Fantoni, Rondinella, Konate, Damian, Simonetti, Morelli, Catania, Busatto, Balde, Camilleri

Allenatore: Ezio Raciti

Potenza: Marcone; Nigro, Gigli, Piana, Zampano; Sandri, Zenuni; Volpe, Ricci, Cuppone, Burzio

A disposizione: Greco, Vecchi, Koblar, Cargnelutti, Dkidak, Coccia, Costa Ferreira, Sueva, Matino, Cuppone, Guaita, Sepe

Allenatore: Pasquale Arleo