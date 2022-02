10eLotto, festa in Calabria: vinti 59mila euro a Palmi

25 Febbraio 2022 10:35

È stata centrata a Palmi la vincita più alta dell’ultimo concorso del 10eLotto: nella località in provincia di Reggio Calabria, riporta Agipronews, è stato indovinato un 9 Oro da 50mila euro grazie a una giocata da 3 euro abbinata alla modalità frequente. Si festeggia anche a Cetraro, in provincia di Cosenza, con un 6 da 9mila euro, che porta il bottino complessivo della Calabria a 59mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 570 milioni da inizio anno.