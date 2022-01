Zangrillo: “a maggio 2020 dissi che dovevamo convivere con il Covid, ora è argomento di tutti. Dimentichiamo i numeri”

3 Gennaio 2022 11:57

Il professor Alberto Zangrillo rivendica le sue posizioni in tema Covid e convivenza con esso

In un tweet, il professor Alberto Zangrillo ha rivendicato le sue posizioni in tema Covid e convivenza con esso. In un periodo, quello del maggio 2020, in cui parlarne sembrava utopia, è stato tra i pochi in Italia a sollevare l’ipotesi. Adesso, a un anno e mezzo di distanza, anche grazie ai vaccini, ma considerando anche una variante meno aggressiva e una percezione diversa del virus da parte della popolazione, si sta provando a convivere. Per farlo definitivamente, però, secondo Zangrillo “dobbiamo dimenticare i numeri“. “A maggio 2020 – prosegue – dissi che dovevamo imparare a convivere con il coronavirus, ora è argomento di tutti”. Ma “per passare dalle parole ai fatti dobbiamo dimenticare i numeri”.