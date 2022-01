La partita Watford-Tottenham sospesa per un malore ad un tifoso: è il secondo caso analogo in un mese al Vicarage Road

1 Gennaio 2022 18:25

La partita è stata interrotta per far intervenire gli operatori sanitari ed è ripresa dopo pochi minuti

Momenti di apprensione in tribuna durante la sfida Watford-Tottenham. Al Vicarage Road l’arbitro ha momentaneamente sospeso la partita intorno al minuto 80 a causa di un malore improvviso accusato da un tifoso seduto tra gli spalti. Tempestivo l’intervento degli operatori sanitari per soccorrere lo sfortunato sostenitore della squadra di casa. La situazione è rientrata dopo pochi minuti, con lo speaker dello stadio che ha annunciato la ripresa del gioco, definendo la situazione sotto controllo per il tifoso.

L’episodio ha catturato l’attenzione perché non è la prima volta che una situazione del genere si verifica nel corso di questa stagione. Già nel corso di Watford-Chelsea del 1° dicembre 2021, esattamente un mese fa, dopo pochi minuti dal fischio d’inizio infatti un tifoso degli “Hornets” sugli spalti è crollato a terra esanime a seguito di un arresto cardiaco. Un destino molto simile che, a sua volta per il calciatori della squadra ospite, ha ricordato da vicino quanto accaduto durante Newcastle-Tottenham dello scorso 17 ottobre.