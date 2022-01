Volley Reghion, emerse altre due positività al Covid: chiesto rinvio del match col Benevento

11 Gennaio 2022 10:58

Gruppo squadra, altri due casi di positività al Covid-19 nella Volley Reghion

La Volley Reghion comunica che sono stati riscontrati altri due casi di positività al Covid-19 tra i componenti del gruppo squadra. Entrambi i casi in questione fanno riferimento ai tamponi effettuati dopo la messa in quarantena dei due tesserati, che ad ora vanno a formare un totale di 4 positivi. I soggetti sopraindicati proseguono l’iter di isolamento domiciliare. Vista la situazione, si proceduto a richiedere il rinvio della gara in programma questo sabato al PalaCalafiore contro Volare Benevento. Si rimane in attesa di conoscere la data del recupero del match contro la Battipagliese Volley, gara anch’essa rinviata per arginare il contagio.