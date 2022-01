Volley, per la Tonno Callipo cambiano le date dei recuperi dei match rinviati per Covid

21 Gennaio 2022 14:40

La squadra ancora alle prese con i contagi Covid che al momento riguardano sei giocatori

Rispetto alla programmazione comunicata lo scorso 14 gennaio, la Lega Pallavolo Serie A ha disposto nella giornata di ieri nuove modifiche per il calendario dei giallorossi. In particolare sono state fissate le date dei recuperi delle gare i cui rinvii si erano resi necessari a causa delle positività Covid che hanno interessato gli atleti.

Di seguito il planning aggiornato:

La gara tra Tonno Callipo Vibo Valentia e Gioiella Prisma Taranto, valida per la 1a giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca, precedentemente rinviata al 9 febbraio 2022, sarà disputata mercoledì 2 febbraio 2022 alle ore 19.30.

La gara tra Tonno Callipo Vibo Valentia e Top Volley Cisterna , valida per la 5a giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca, precedentemente rinviata a mercoledì 2 febbraio 2022, sarà disputata giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 19.30.

La gara tra Itas Trentino e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, valida per la 2a giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca, in programma il 29 dicembre 2021, sarà disputata mercoledì 2 marzo 2022 alle ore 20.30.

Resta invece invariata la programmazione della 6ª, 7ª e 8ª giornata di ritorno:

6ª Giornata di Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca

Domenica 30 Gennaio 2022, ore 18.00

Consar RCM Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Diretta Volleyballworld.tv

7ª Giornata di Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 05 Febbraio 2022, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

8ª Giornata di Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca

Domenica 13 Febbraio 2022, ore 18.00

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Verona Volley

Diretta Volleyballworld.tv

IN PALESTRA: La squadra giallorossa prosegue gli allenamenti a ranghi ridotti all’osso considerato che coach Baldovin sta facendo a meno, già dalla scorsa domenica, dei sei elementi fermi per Covid. Se l’esito dei tamponi di controllo che saranno effettuati nel fine settimana evidenzierà l’avvenuta negativizzazione di questi atleti, la prossima settimana sarà quella utile per smaltire tossine e recuperare la condizione del gruppo al completo prima di scendere in campo a Ravenna domenica 30 gennaio. Dopo per Saitta e compagni, tra recuperi e match “schedulati”, si aprirà un vero tour de force con quattro gare da disputare nell’arco di due settimane.