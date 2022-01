Il Messina annaspa, che disastro a Francavilla: la Virtus vince 5-1

23 Gennaio 2022 19:12

Virtus Francavilla-Messina: segui il live di StrettoWeb con la cronaca testuale in tempo reale, il tabellino e, a fine match, le pagelle

Una gara che in realtà non è mai cominciata, ma per il Messina. Perché la Virtus Francavilla l’ha iniziata bene e l’ha finita ancora meglio. In Puglia finisce 5-1. La squadra di Raciti totalmente assente, non pervenuta, rimasta in Sicilia. Il match si sblocca dopo 10 minuti con Patierno e Miceli e Prezioso lo chiudono con le altre due reti: 3-0 all’intervallo, gara già decisa. Neanche il tempo di una zampata rapida di Balde per il 3-1 nella ripresa che Carillo combina due gravi errori e la gara si rimette di nuovo nei binari migliori per i padroni di casa: prima un retropassaggio errato al portiere che regala il tap-in facile a Pierno, poi il tocco di mano in area che permette a Perez di realizzare dal dischetto. E finisce così.

Virtus-Francavilla-Messina 5-1, tabellino e pagelle

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Delvino, Miceli, Caporale; Pierno (81′ Gianfreda), Tchetchoua (65′ Carella), Toscano, Prezioso (65′ Franco), Ingrosso; Maiorino (74′ Ventola), Patierno (65′ Perez). A disp.: Milli, Cassano, Feltrin, Idda, Mastropietro, Tulissi, Enyan. All. Taurino.

MESSINA (3-5-2): Fusco 5; Fazzi 4.5, Celic 4.5, Carillo 3.5; Rondinella 5 (90′ Giuffrida s.v.), Marginean 5.5, Fofana 5 (79′ Maisano s.v.), Konate 5, Simonetti 4.5 (61′ Russo 5); Balde 6, Adorante 5 (90′ Spaticchia s.v.). A disp.: Lewandowski, Mikulic, D’Amore, Veca. All. Raciti.

ARBITRO: Bitonti di Bologna (Assistenti Lencioni e Torresan).

MARCATORI: 11′ Patierno (F), 29′ Miceli (F), 37′ Prezioso (F), 58′ Balde (M), 59′ Pierno (F), 78′ rig. Perez (F).

Virtus Francavilla-Messina, la cronaca testuale live

90’+3 – Dopo tre minuti di recupero, si chiude il match: disfatta Messina, finisce 5-1.

87′ – La partita è finita da un pezzo, sotto una pioggia battente le due squadre attendono solo il fischio finale.

77′ – Il Messina annaspa, la Virtus Francavilla fa 5-1: Perez realizza il rigore causato da un fallo di mani di Carillo.

71′ – Mariorino sfiora il palo e sfiora la cinquina.

59′ – Che pasticcio di Carillo! La Virtus Francavilla fa poker due minuti dopo il gol del Messina. Erroraccio del difensore, che appoggia male al portiere, ma Pierno ne approfitta per mettere dentro a porta vuota.

57′ – Ecco il gol del Messina, che accorcia le distanze con Balde da due passi.

56′ – Marginean ci prova da fuori, para Nobile.

46′ – Comincia la ripresa, si riparte dal 3-0.

SECONDO TEMPO

45′ – Niente recupero, il primo tempo si chiude sul 3-0. Gara già chiusa.

43′ – Annullato un gol al Messina: zampata di Celic da due passi su calcio piazzato, ma è offside.

37′ – Virtus Francavilla-Messina è già finita: arriva il tris di Prezioso, che insacca di testa tutto solo. Peloritani non pervenuti, sono rimasti in Sicilia.

28′ – La Virtus Francavilla raddoppia! Miceli la mette dentro sugli sviluppi di un corner appoggiando col piattone da due passi. Per il Messina si mette durissima dopo mezz’ora.

16′ – Ci prova il Messina: reazione immediata allo svantaggio con la prima occasione, ma Balde si fa respingere il diagonale da Nobile.

10′ – Francavilla subito in vantaggio: Caporale mette in mezzo dalla sinistra, Patierno tocca con la punta in scivolata e la mette dentro. Cambia subito il match, Messina sotto.

1′ – Virtus Francavilla Messina è appena iniziata!

PRIMO TEMPO

Virtus Francavilla-Messina, le formazioni ufficiali

VIRTUS FRANCAVILLA: Nobile, Delvino, Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchoua, Toscano, Prezioso, Ingrosso, Maiorino, Patierno. A disp.: Milli, Cassano, Idda, Feltrin, Gianfreda, Enyan, Franco, Carella, Mastropietro, Perez, Tulissi, Ventola. All.: Taurino.

MESSINA: Fusco; Mikulic, Carillo, Celic; Rondinella, Marginean, Fofana, Fazzi, Simonetti; Baldé, Adorante. A disp.: Lewandowski, Giuffrida, Spaticchia, D’Amore, Konate, Veca, Maisano, Russo. All.: Raciti.