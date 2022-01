Acr Messina, i convocati per il match in casa della Virtus Francavilla: diverse assenze per Raciti

22 Gennaio 2022 17:47

I convocati del tecnico dell’Acr Messina Ezio Raciti per il match in casa della Virtus Francavilla di domani (ore 17.30)

Il tecnico dell’Acr Messina Ezio Raciti ha convocato 19 calciatori per il match in casa della Virtus Francavilla di domani (ore 17.30). Non mancano gli assenti. Di seguito la lista completa.