A Villa San Giovanni i resti dell’auto blindata della scorta di Falcone

17 Gennaio 2022 15:18

Villa San Giovanni: il 26 gennaio una giornata dedicata alle donne e agli uomini delle scorte l’aula magna dell’istituto scolastico Alberghiero

In occasione del trentennale della DIA Direzione investigativa antimafia in collaborazione con l associazione Quarto Savona Quindici e con il patrocinio della Polizia di Stato Biesse Associazione Culturale Bene Sociale promuove una iniziativa straordinaria – per la prima volta nella nostra citta la teca con la quarto Savona 15. Ad annunciarlo la Presidente Nazionale Biesse Bruna Siviglia. In occasione del trentennale della DIA Biesse associazione culturale bene sociale promuove un importante iniziativa che si svolgerà il 26 gennaio alle ore 10.30 presso l’aula magna dell’istituto scolastico Alberghiero di Villa San Giovanni, che l’associazione Biesse ha intitolato ad Emanuela Loi morta nella strage di via D Amelio. L’iniziativa ha per titolo “Per la Bandiera, Uomini nel Coraggio e nella Bandiera “, giornata dedicata alle donne e agli uomini delle scorte non sono a coloro che hanno perso la vita ma a tutti quelli che quotidianamente svolgono questo lavoro . Per tale motivo si omaggeranno le varie rappresentanze degli uomini e delle donne delle scorte Servitori dello Stato di cui si parla poco.

“La manifestazione prosegue Siviglia-rientra tra le iniziative del trentennale della DIA., saranno presenti – il Dott Maurizio Vallone Direttore Nazionale della DIA e la sg.ra Tina Montinaro Presidente dell associazione Quarto Savona Quindici e moglie del capo scorta di Falcone e tutte le più alte cariche istituzionali Per la prima volta in Calabria sarà esposta all’esterno della scuola la teca con la quarto Savona Quindici nome in codice dell’autovettura della scorta della strage di Capaci ..annuncia ancora Siviglia- proporremo che il 26 gennaio possa diventare la giornata nazionale dedicata alle donne e agli uomini delle scorte che quotidianamente rischiano la loro vita nello svolgimento del proprio lavoro. Il trentennale della DIA a Reggio Calabria inizierà con il taglio del nastro della mostra itinerante antimafia che sarà esposta nella Sala Boccioni di Palazzo Alvaro aperta al pubblico per una settimana, il 26 gennaio con L’associazione Biesse L’iniziativa Per la Bandiera Uomini nel Coraggio e nella Bandiera ore 10.30 scopertura della teca ore 11.00 nell’aula magna Emanuela Loi Dell’istituto Alberghiero di Villa San Giovanni omaggio alle donne e agli uomini del servizio scorte mentre il 27 gennaio nell’aula Quistelli Università Mediterranea convegno conclusivo. “Ringrazio – infinitamente conclude Siviglia- il Direttore Nazionale della DIA Direzione investigativa antimafia Dott Maurizio Vallone , la Presidente dell’associazione Quarto Savona Quindici Tina Montinaro e la Preside dell’istituto Alberghiero di Villa San Giovanni. Dott.ssa Carmela Ciappina”.