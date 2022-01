Viggianello e il Pollino protagonisti di Linea Verde [FOTO]

12 Gennaio 2022 22:10

Viggianello e il Pollino ritornano su Raiuno nella trasmissione Linea Verde

La nota trasmissione televisiva di Linea Verde Tour che andrà in onda sabato 15 Gennaio 2022 a partire dalle ore 12,00, sarà dedicata alla Basillicata e alle grandi sorgenti e risorse d’acqua presenti nel territorio lucano, in collaborazione con il Dipartimento Ambiente della Regione. Le telecamere, pertanto, partiranno dalle sorgenti, come quelle del Frida, per passare alle grandi opere idriche come la diga di Montecotugno e arrivare alle fontane storiche, come quella dello Steccato, a Barile, o la fontana del Bagno a Melfi che per tanto tempo hanno rappresentato un luogo di aggregazione sociale e oggi sono un patrimonio culturale da valorizzare. A Viggianello, Borgo dell’acqua, nel cuore del parco nazionale del Pollino sarà dedicato un servizio, mettendo in risalto le bellezze naturalistiche della sua montagna. In questo periodo dell’anno le cime più alte sono ricoperte di neve, risorsa preziosa per le innumere-voli sorgenti. Nel servizio, la conduttrice Giulia Capocchi, accompagnata dalle guide ufficiali del parco nazionale del Pollino, prenderà parte ad una una piacevole escursioni con le ciaspole tra i sentieri di Piano Vi-sitone (1400 m), Colle Impiso (1560 m) e Piano Ruggio (1530 m). L’attività con le ciaspole richiama sempre più visitatori, provenienti sopratutto dalle regioni limitrofe. Viggianello, nel versante lucano del Pollino, è diventata da qualche anno uno dei centri più frequen-tati dagli appassionati di questo tipo di escursionismo. Con questo servizio Viggianello e il Pollino guadagnano nuovamente uno spazio sulle reti televisive nazionali. Il borgo, annoverato anche tra i borghi più belli d’Italia, è una vera e propria gemma dell’outdoor an-che in inverno: la natura è splendida, rigogliosa e selvaggia, tra le sue montagne si snodano i sentie-ri più belli per fare ciaspolate fino ai Pini Loricati, alberi simboli del Parco. Ai piedi del borgo, invece, la ricchezza della sorgente del Fiume Mercure Lao, dà la possibilità agli appassionati degli sport flu-viali a partire dalla primavera, di svolgere attività come acquatrekking e river tubing. Dunque appuntamento a sabato 15 Gennaio su RaiUno alle ore 12,00 con il programma Linea Verde in Tour per ammirare le bellezze di Viggianello e del Parco Nazionale del Pollino.