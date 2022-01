Vaccini, Occhiuto: “calabresi stanno rispondendo alla grande, grazie a Figliuolo per il supporto”

6 Gennaio 2022 16:00

Occhiuto: “nel mese di gennaio, la Calabria è la prima Regione in assoluto per somministrazioni di vaccini: i cittadini calabresi stanno rispondendo con grande responsabilità”

“Nel mese di gennaio, la Calabria è la prima Regione in assoluto per somministrazioni di vaccini: i cittadini calabresi stanno rispondendo con grande responsabilità”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a TgCom24. “Abbiamo incrementato in una percentuale superiore, rispetto alle altre Regioni, il target fissato dal commissario Figliuolo. Oggi, ad esempio, avremmo dovuto fare 7mila somministrazioni, tale cifra l’abbiamo raggiunta alle ore 12, per cui molto probabilmente raddoppieremo. La cosa positiva è che riscontriamo anche tante prime dosi, dunque stiamo vaccinando molti cittadini per la prima volta. Nonostante questo, la Calabria ha delle difficoltà strutturali nel sistema sanitario, è stata commissariata per tanti anni e ha una rete ospedaliera fatiscente. Ora abbiamo una fortissima pressione sui nostri ospedali, dovuta ai ricoveri in area medica piuttosto che a quelli in terapia intensiva. I dati però ci dicono che si tratta di ricoveri di persone essenzialmente non vaccinate, e per questo stiamo spingendo moltissimo per la vaccinazione, grazie anche al supporto che ci sta fornendo il generale Figliuolo, che rappresenta davvero un’eccellenza nel Paese e che sta svolgendo questa sua funzione con grande abnegazione, offrendo un servizio preziosissimo alle Regioni, in particolare alla mia”, conclude Occhiuto.