14 Gennaio 2022 17:31

Le operazioni si svolgeranno dalle ore 14:30 alle 18:30 del 13,14 e 15 gennaio

Il Centro Italiano Protezione Civile di Gioia Tauro ha comunicato che presso l’I.I.S. Severi è attivo l’OpenVax per i bambini di età compresa tra i 5-11 anni, non necessita la prenotazione, basta presentarsi con Tessera Sanitaria e in presenza di un genitore. Le operazioni sono in programma oggi 13 Gennaio, domani 14 Gennaio e Sabato 15 gennaio dalle ore 14:30 alle 18:30.