Tragedia a Partinico (Palermo): uomo muore folgorato da una scarica elettrica

28 Gennaio 2022 17:28

Un uomo di 40 anni è morto a Palermo, folgorato da una scarica elettrica nella propria abitazione

Una tragedia si è consumata a Partinico, in provincia di Palermo: un uomo di 40 anni è morto infatti folgorato a causa di una scarica elettrica. Secondo le ricostruzioni si trovava nella propria abitazione, in contrada Badia, e stava effettuando dei lavori con un flex quando è stato raggiunto dalla scarica letale. Immediati, ma invano, i soccorsi. L’uomo è arrivato in ospedale ma non c’è stato nulla da fare. Subito dopo i carabinieri, su segnalazione dei sanitari, si sono accorti che l’uomo possedeva un allaccio abusivo alla rete elettrica nella propria abitazione.