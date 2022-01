UniCal, grande risultato raggiunto dall’associazione A.L.Fa.: quintuplicato il numero di adesioni 

17 Gennaio 2022 18:06

L’associazione A.L.Fa. comunica di aver quintuplicato le proprie adesioni rispetto al tesseramento A.A. 2019/2020

Esprimiamo immensa soddisfazione per il risultato raggiunto dai nostri ragazzi in occasione della campagna iscrizioni alle associazioni universitarie dell’Università della Calabria, per l’Anno Accademico 2021/2022. L’associazione A.L.Fa., presieduta da Rocco Cosentino e coordinata da Riccardo Latella, annovera 1463 iscritti, superando il suo record precedente e più che quintuplicando il numero di adesioni risalente all’ultimo tesseramento ufficiale (A.A. 2019/2020). Stesso grande risultato ha ottenuto l’associazione ALFARMA, presieduta da Giuseppe Scarpari e coordinata da Giuseppe Arena, raggiungendo 472 iscritti e più che duplicando gli iscritti relativi all’A.A. 2019/2020.

Ci teniamo a ringraziare tutti i 1935 studenti che hanno scelto di supportarci sottoscrivendo l’iscrizione, permettendo ad A.L.Fa. di essere così l’associazione più grande dell’Università della Calabria e, insieme, di essere la coppia di associazioni con più iscritti. Inoltre è molto importante per noi sottolineare che le nostre associazioni organizzano iniziative, erogano servizi e prestano supporto a tutti gli studenti dell’Unical, non solo a chi ci ha preferito in fase nella campagna che si è appena conclusa.

La nostra campagna di adesione non termina qui, anzi continua sia in maniera digitale (sui nostri social o attraverso un form dedicato) che in presenza presso la sede dell’associazione ubicata sul ponte pedonale al cubo 7-11 dell’Università della Calabria. Infine, a chiunque fosse curioso di conoscere meglio l’associazionismo o fare esperienza di rappresentanza studentesca, rivolgiamo l’invito ad unirsi alla più grande associazione dell’Università della Calabria!