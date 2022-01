Truffe online: “il tuo pacco è stato trattenuto…”, la Polizia spiega come agire

9 Gennaio 2022 09:49

“In questo periodo di saldi, con l’aumento degli acquisti anche online, non cadete in questa truffa”: i chiarimenti della Polizia di Stato

Il monito è sempre quello di fare attenzione alle truffe online. Tramite i propri canali social, la Polizia di Stato ha avvertito i cittadini di un messaggio falso che potrebbe arrivare per via sms: “Salve, il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione. Si prega di seguire le istruzioni qui”, indicando un link da non accedere assolutamente per evitare complicazioni. “Sicuramente molti di voi avranno ricevuto questo messaggio via sms o via mail. In questo periodo di saldi, con l’aumento degli acquisti anche online, non cadete in questa truffa. Non c’è nessun pacco bloccato e se cliccate sul link potreste installare un virus. Se vi viene chiesto di inserire i vostri dati non fatelo perché verrebbero rubati e usati dai truffatori. Cestinate l’sms e la mail e bloccate il contatto”, spiega la Polizia.