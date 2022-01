Trovata morta in casa la famosa imprenditrice ed ex modella Maria Chiara Gavioli

21 Gennaio 2022 16:12

La 47enne Maria Chiara Gavioli lascia due figli di 11 e 15 anni

E’ stata trovata morta a 47 anni l’imprenditrice ed ex modella Maria Chiara Gavioli, nota per il suo legame affettivo avuto intorno alla fine degli anni Novanta con l’attuale allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Il corpo della 47enne è stato ritrovato ieri nella sua villa di Mogliano Veneto, comune della provincia di Treviso. Secondo i primi accertamenti a stroncarla sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio e ha trovare il cadavere è stata la colf che ha subito allertato i carabinieri. Gavioli, molto conosciuta negli ambienti dell’alba borghesia trevigiani e veneti, era da tempo alle prese con problemi di salute. E’ stata anche coinvolta nell’inchiesta sul crac della Enerambiente, società gestita dal fratello Stefano e titolare fino al 2015, anno in cui fu dichiarata fallita, dell’appalto per la gestione della raccolta dei rifiuti a Napoli. Maria Chiara Gavioli lascia due figli di 11 e 15 anni.