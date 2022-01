21 Gennaio 2022 11:19

Per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica “Trofeo Città di Messina”, saranno adottate limitazioni viarie. Pertanto domenica 30, dalle ore 7 alle 13, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta, nella carreggiata est (valle) di via Garibaldi nel tratto compreso tra via Cannizzaro e viale Boccetta e nella carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi nel tratto compreso tra le vie Cannizzaro e Cesare Battisti.