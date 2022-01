26 Gennaio 2022 09:15

Licata: il ritrovamento dei cadaveri è di pochi minuti fa, sul posto sono intervenuti i carabinieri

Orrore a Licata dove tre uomini sarebbero stati uccisi in via Riesi. Il ritrovamento dei cadaveri è di pochi minuti fa, sul posto sono intervenuti i carabinieri. A quanto pare i tre sarebbero stati colpiti a morte mentre erano per strada.

Licata, uccide tre persone al culmine di una lite familiare

Una lite in famiglia si è trasformata in una strage: i carabinieri sono alla ricerca dell’assassino. I militari del comando provinciale hanno istituito posti di blocco in tutta la provincia di Agrigento.