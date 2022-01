A passo d’asino tra le colline di Reggio Calabria

18 Gennaio 2022 18:10

I dettagli dell’iniziativa dell’associazione “Borgo Nocille”

Un modo per riscoprire la bellezza delle colline reggini e valorizzare il patrimonio naturale e storico di questa terra. E’ questa l’iniziativa dell’associazione “Borgo Nocille” che organizzerà, prossimamente, il trekking someggiato con gli asini. Il percorso partirà da Borgo Nocille, nella zona Sud di Reggio Calabria, nelle colline tra Pellaro e Bocale. “Verso le nostre stupende colline, valorizziamo l’asino da sempre compagno dell’uomo e animale intelligente”, scrive in una nota l’associazione. E’ questa un’idea già attiva in altre Regioni italiane e che presto sarà attiva anche in Calabria.