Traffico e spaccio di droga: 24 arresti tra Calabria e Campania

18 Gennaio 2022 07:43

Operazione antidroga tra Salerno, Napoli e Cosenza: duro colpo ad organizzazione camorristica

I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno eseguito un’operazione tra Salerno, Napoli e Cosenza, insieme con i militari dei reparti territorialmente competenti: 24 le misure cautelari di cui 22 in carcere e 2 obblighi di dimora nel comune di residenza.

Tutti gli indagati sono accusati, a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e spaccio di droga di varia tipologia.

I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal gip del tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

L’operazione rientra nella più ampia azione di contrasto a un’organizzazione camorristica egemone in Pagani e operante nell’intero comprensorio.