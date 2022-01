Monza-Reggina, Toscano: “buono approccio all’inizio, ma ci manca serenità. Dal mercato mi aspetto qualcosa”

22 Gennaio 2022 16:41

Le parole del tecnico amaranto Mimmo Toscano al termine di Monza-Reggina

“Abbiamo fatto qualche errore in uscita, siamo stati poco puliti. Nella ripresa è mancata l’energia e la serenità che in questa squadra non c’è al momento. L’approccio nel primo tempo mi è piaciuto, è stato equilibrato, avremmo potuto sfruttare meglio determinate situazioni. Nel secondo non c’è stata lucidità, ma è su questo che dobbiamo lavorare, alzando le antenne perché questo è un campionato che può rivelare brutte sorpresa. La tranquillità inciderà sul nostro cammino”. Lo ha detto il tecnico della Reggina Mimmo Toscano al termine del match perso dagli amaranto a Monza.

In conferenza stampa l’allenatore ha parlato anche di mercato: “Dal mercato mi aspetto qualcosa per cambiare le caratteristiche di questa squadra, a prescindere dal modulo. Abbiamo bisogno di gamba e lo dimostrano i pochi gol segnati anche nella prima parte, quando la squadra andava bene. Cambiare il sistema di gioco? Vedremo, è difficile parlarne ora”.