Volley, ancora Covid nella Tonno Callipo: emersi altri tre atleti positivi, tutti asintomatici

15 Gennaio 2022 11:08

Di nuovo positivi al Covid nella Tonno Callipo Volley: contagiati tre atleti, ma sono tutti asintomatici

Sembrava essersi attenuato, dopo qualche giorno un po’ così, ma è tornato ad imperversare il Covid in casa Tonno Callipo. “Dai risultati dei tamponi antigenici effettuati nel primo pomeriggio di ieri – si legge nella nota ufficiale del club – sono emerse altre tre positività al Covid-19 fra i tesserati della Tonno Callipo. Si tratta di tre atleti della prima squadra per i quali è stato subito disposto l’isolamento fiduciario. I giocatori risultano essere asintomatici, manifestando uno stato da contagio lieve o del tutto nullo”. Nei giorni scorsi la squadra calabrese aveva suscitato risalto a livello nazionale perché alcuni dei propri atleti avevano utilizzato la mascherina FFP2 durante le partite di campionato. E’ la prima volta a livello sportivo professionistico in Italia.

Intanto il resto della squadra è tornata a lavorare in palestra agli ordini di coach Baldovin. Il team vibonese ha a disposizione cinque giorni prima del ritorno in campo per il match a Trento valido per il recupero della seconda giornata di ritorno della Superlega