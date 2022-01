Tilde Minasi vota per il Presidente della Repubblica: l’emozione e la responsabilità del primo senatore donna della storia di Reggio Calabria [VIDEO]

24 Gennaio 2022 22:03

Tilde Minasi partecipa all’elezione del Presidente della Repubblica: il primo senatore donna della storia di Reggio Calabria si dice emozionata e afferma di sentire il peso di questa importante responsabilità

Nel pomeriggio odierno si è svolta la prima tornata di votazioni per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Una votazione che, come confermato dalle sensazioni della vigilia e dalle prime indiscrezioni filtrate dai partita, ha portato a un nulla di fatto. Scheda bianca per molti, troppi dei grandi elettori per raggiungere il quorum dei 2/3 dei votanti utile all’elezione. Un momento comunque importante, se non altro perchè da qui in avanti ci si avvicinerà sempre più verso l’unione d’intenti che porterà al nome del sostituto di Sergio Mattarella. Senza dubbio un’esperienza che Tilde Minasi ricorderà con orgoglio, la prima votazione di un senatore donna della storia di Reggio Calabria. Su Instagram la Minasi ha condiviso il video della sua votazione accompagnato dagli hashtag #emozione e #responsabilità, gli stati d’animo che l’hanno accompagnata al momento di esprimere la sua preferenza.