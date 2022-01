Taurianova: conclusa la mini tournée natalizia della Sinfonica Giovanile

2 Gennaio 2022 17:20

Si è conclusa la mini tournée natalizia dell’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria, progetto artistico musicale nato all’interno di Musica Insieme, Associazione Culturale Giovanile della Piana che ha sede a Gioia Tauro

Con il concerto tenutosi il 29 dicembre 2021 presso la Chiesa del SS. Rosario in Taurianova, evento organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, si è conclusa la mini tournée natalizia dell’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria, progetto artistico musicale nato all’interno di Musica Insieme, Associazione Culturale Giovanile della Piana che ha sede a Gioia Tauro. Sono stati due gli eventi: oltre a Taurianova, l’orchestra si è esibita il 26 dicembre a Rizziconi presso l’Auditorium casa Famiglia di Nazareth, in un concerto organizzato dall’Amministrazione Comunale di Rizziconi in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria. A far compagnia all’orchestra, la giovanissima pianista Anna Lucia Trimboli e la cantante Maria Tramontana. Diretta dal M. Ferruccio Messinese, l’orchestra ha proposto numerosi brani: sinfonici (L. van Beethoven, primo movimento Sinfonica n. 1 op. 21 in do maggiore), di ispirazione jazz (A. Tsfasmann, primi tre movimenti della Jazz Suite per pianoforte e orchestra) e classici natalizi (Adeste fideles, Let It Snow!, Christmas Festival, etc, etc). “Anche per questo periodo dell’anno, dopo i concerti estivi (Eventi Arte e Musica) – ha sottolineato Caterina Genovese, presidente di Musica Insieme, Associazione Culturale Musicale Giovanile della Piana con sede a Gioia Tauro (RC) – abbiamo cercato, con il nostro complesso strumentale, di essere presenti sul territorio, per condividere sani momenti di musica, spensieratezza e serenità. Nonostante il periodo pandemico (oramai ci accompagna da quasi due anni), siamo riusciti, grazie alle Amministrazioni Comunali di Rizziconi e Taurianova ed alla Città Metropolitana di Reggio Calabria a realizzare due eventi concertistici. Ringrazio gli Enti che hanno organizzato i concerti e tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione degli stessi, sia nella fase dell’allestimento che in quella esecutiva”.