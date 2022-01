Covid, la svolta di Bonaccini: tamponi fai da te per iniziare e finire la quarantena

16 Gennaio 2022 09:35

La Regione Emilia Romagna sarà la prima in Italia: a beneficiare dell’iniziativa tutti i cittadini vaccinati

A partire da mercoledì 19 gennaio in Emilia Romagna basterà un tampone antigenico rapido nasale in proprio (autotesting) per iniziare o finire il periodo di quarantena, in caso di positività al Covid-19. I cittadini emiliani saranno i primi in Italia ad usufruire di questa norma, potranno registrare il risultato accedendo al proprio Fascicolo sanitario elettronico o su un portale apposito, avviando così immediatamente l’isolamento (senza, quindi, dover necessariamente avvisare il medico di base per eseguire un ulteriore test).

“Dobbiamo evitare di mandare in tilt il sistema di tracciamento” Covid – spiega il presidente della regione Stefano Bonaccini, ospite de ‘L’aria che tira’, su La7. Quando si trovano “nuove centinaia di migliaia di positivi al giorno” a causa del dilagare della variante Omicron, moltiplicando poi per dieci, secondo il presidente dell’Emilia Romagna, è dunque impossibile per farmacie e Ausl riuscire a seguire tutti. C’è la proposta sul tavolo di usare l’autotesting anche per terminare – oltre che per iniziare – l’isolamento. “Lo stiamo perfezionando, per chi ha la dose booster”, spiega Bonaccini. Potranno fare l’autotesting Covid le persone che hanno già ricevuto la seconda dose vaccinale, indipendentemente dalla data della somministrazione; le persone che hanno attivato il Fascicolo sanitario elettronico o, nel caso di minori, essere associati al Fascicolo del genitore. I cittadini non vaccinati saranno gli unici al momento a non poter beneficiare dell’iniziativa.