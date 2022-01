6 Gennaio 2022 12:35

Coronavirus, le parole di Antonio Tajani (Forza Italia)

“Dobbiamo impedire un nuovo lockdown e ridurre il numero di ospedalizzati. Attualmente sono asintomatico: se non mi fossi vaccinato con tre dosi probabilmente sarei ricoverato in ospedale. L’Europa deve seguire quello che si sta facendo in Italia: la vaccinazione è una scelta di buonsenso“. Lo ha dichiarato Antonio Tajani, a SkyTg24 nella rubrica Generazione Europa.