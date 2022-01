Messina, sorpreso con piccone, cacciavite e scalpello: sventato tentato furto in un negozio, arrestato 51enne

17 Gennaio 2022 12:30

Sorpreso con piccone, cacciavite e scalpello. La polizia di stato arresta 51enne di Messina e sventa tentato furto in un negozio cittadino

È stato arrestato nella notte tra sabato e domenica scorsi dai poliziotti di Messina impegnati nel controllo del territorio. Cinquantuno anni, messinese, vari precedenti penali per reati contro il patrimonio quali furto e rapina, aveva con sé scalpello, cacciavite e un piccone con il quale ha tentato di sfondare il muro adiacente alla porta di ingresso dell’esercizio commerciale preso di mira, praticando un foro. La successiva analisi del sistema di videosorveglianza avrebbe confermato quanto emerso da un primo sopralluogo ed evidenziato anche il tentativo di scasso, della sera precedente a quella dell’arresto, della porta sul retro. Inutile il tentativo di fuga all’arrivo dei poliziotti. L’uomo è stato raggiunto ed arrestato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per stamani.