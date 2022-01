Messina e Reggio Calabria unite nella protesta: il Sindaco Metropolitano Versace raggiunge De Luca

17 Gennaio 2022 12:37

Il Sindaco De Luca apprezza la visita dell’amministratore reggino: “non ci unisce il ponte ma ci unisce la buona politica!”

“Non ci unisce il ponte ma ci unisce la buona politica!”. A scriverlo è il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, che questa mattina ha ricevuto la visita del Sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, il quale intende manifestare la sua adesione alla campagna di protesta. “Siamo d’accordo che il Governo ha adottato una normativa trascurando completamente di considerare i risvolti pratici dell’obbligo di green pass rafforzato per l’attraversamento dello Stretto. Abbiamo anche condiviso l’appello al Governo perché adotti immediatamente i correttivi per eliminare questo sequestro di Stato in riva allo Stretto. Ringrazio il Sindaco Versace per la sua sensibilità istituzionale, che finora nessun altro dei politici siciliani ha dimostrato di possedere. Io resto qui, la mia protesta contro il sequestro di Stato va avanti!”, scrive il Sindaco De Luca.