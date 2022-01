Super Green Pass, il professore sospeso a Palazzo Chigi: “sesto giorno di sciopero della fame, scelgo ancora di disobbedire”

5 Gennaio 2022 11:37

Il professore Davide Tutino continuerà la protesta con il suo cartello in piazza Colonna, di fronte la sede del Governo italiano

E’ il sesto giorno di sciopero della fame per il professore Davide Tutino. Il professore di storia e filosofia oggi alle ore 15.00 sarà con gli studenti contro il Green pass, nel quartiere di San Giovanni (Roma). Tramite il proprio canale Facebook ha comunicato invece che si recherà con il suo cartello di fronte al la sede del governo, in piazza Colonna, Palazzo Chigi. “Non farò nulla. Resterò immobile di fronte a quel palazzo, con un ombrello aperto. Sembra infatti che oggi debbano piovere nuovi decreti e nuove violazioni dei diritti umani e costituzionali. Le conseguenze debilitanti del digiuno sul mio fisico mi costringono a non andare a piedi, e scegliere di disobbedire a una legge ingiusta e anticostituzionale. Poiché i nostri fratelli delle forze dell’ordine, prime vittime di queste norme discriminatorie, mi dicono che tengono d’occhio le mie comunicazioni, scrivo pubblicamente quanto segue. Alle ore 11.15 circa salirò sul bus numero 87 da via Cesare Baronio, con regolare abbonamento, ma senza il lasciapassare, portando nel cuore, nel pensiero, nel corpo le parole di Don Milani: “L’obbedienza non è più una virtù”. Ancora professore, per sempre studente”, conclude il professore Tutino.