Stretto di Messina, arriva un’occasione storica: sinergia e mobilità integrata, così si rilancia l’Aeroporto di Reggio Calabria

Gli Assessori dei Comuni di Reggio Calabria e Messina convocati dal Presidente della Iª Commissione consiliare con delega all’Area Integrata dello Stretto, Libero Gioveni, per una riunione il 31 gennaio

Il Presidente della Iª Commissione consiliare con delega all’Area Integrata dello Stretto, Libero Gioveni, ha convocato per la seduta di lunedì 31 gennaio, alle ore 9.30, gli Assessori dei Comuni di Reggio Calabria e Messina, rispettivamente Domenico Battaglia e Salvatore Mondello, di pari delega, per discutere di mobilità integrata nello Stretto di Messina soprattutto con l’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio. “Si tratta forse di un’occasione storica, quanto meno in un’Aula consiliare – spiega Gioveni – ed è per questo che mi sento di ringraziare entrambi gli Assessori, perché due Amministrazioni comunali divise solo dal mare hanno accolto la richiesta della Commissione consiliare di venire incontro soprattutto ai cittadini messinesi che hanno serie difficoltà a prendere l’aereo da Reggio, in quanto gli orari dei mezzi per raggiungere il Minniti non coincidono con quelli stabiliti per le partenze, soprattutto col primo volo. L’obiettivo della Commissione, quindi, – conclude il Presidente – è quello di trovare delle soluzioni condivise da porre in essere attraverso un’azione congiunta delle due Amministrazioni nei confronti sia di tutte le aziende pubbliche e private coinvolte nel trasporto degli utenti messinesi all’aeroporto di Reggio Calabria, sia del Ministero per la mobilità sostenibile, titolare dei collegamenti stabili nello Stretto”.