Staropoli (Condivisa): “grazie ai Carabinieri per aver salvato la vita ad una persona anziana e in stato confusionale”

18 Gennaio 2022 15:16

Le parole di Lia Staropoli (Condivisa) in merito alla notizia dell’intervento della pattuglia dei Carabinieri per mettere in salvo l’anziano che percorreva in stato confusionale le strade di Briatico in provincia di Vibo Valentia

“Il nostro ringraziamento al Brigadiere Antonio Laria, al Carabiniere Scordamaglia Francesco, al Comandante della Stazione di Briatico Michele Cosentino e al Comandante della Compagnia di Vibo Valentia Cap. Stefano Scollato, per aver salvato la vita ad una persona anziana e in stato confusionale“. Scrive su Facebook l’Avv. Lia Staropoli presidente dell’Associazione “ConDivisa- Sicurezza e Giustizia ” e responsabile Sicurezza per il Movimento Antimafia “AmmazzateciTutti ” in merito alla notizia dell’intervento della pattuglia dei Carabinieri per mettere in salvo l’anziano che percorreva in stato confusionale le strade di Briatico in provincia di Vibo Valentia. Conclude Lia Staropoli: “Grazie quei Carabinieri che hanno a cuore la sicurezza dei cittadini e delle persone più deboli, che aiutano chi è in pericolo affrontando ogni rischio“.