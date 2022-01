10 Gennaio 2022 16:17

Il pensiero social dell’ex presidente facente funzioni della Regione Calabria Antonino Spirlì

“Dio ci salvi da quei professionisti che, refrattari al vaccino, non solo non si vaccinano, ma inducono al rifiuto chi a loro si rivolge! E ci salvi da chi, per vile denaro e natura satanica, falsifica i risultati dei test. Troppe, ne sentiamo! Fossero vere anche solo al 50%, sarebbero follie a prescindere. La pandemia sta svelando nature controverse. E menomale…”. Lo ha scritto su Facebook l’ex presidente facente funzioni della Regione Calabria Antonino Spirlì.