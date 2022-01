Sorpresa a Sciacca: squalo partorisce a riva 9 cuccioli, salvati dalla Guardia Costiera

27 Gennaio 2022 13:44

La verdesca e i suoi piccoli appena nati sono stati soccorsi grazie all’intraprendenza di quattro donne che casualmente si trovavano in spiaggia ed hanno avvertito la Guardia Costiera

Una femmina di squalo azzurro, specie nota nel nostro Paese con il nome di verdesca, ha partorito sulla spiaggia siciliana di San Giorgio, a Sciacca. La scena è molto particolare, il video che circola sul web è infatti diventato virale nel giro di poche ore. Quattro donne, mentre passeggiavano sul litorale, si sono accorte del grosso pesce che si dimenava a riva ormai spiaggiato e Così, incuriosite, si sono avvicinate rimanendo sbalordite. Si trattava di uno squalo! Intorno al pesce nuotavano almeno nove cuccioli che sembravamo essere appena nati. Lo squalo, probabilmente era venuto in acque basse per partorire e si trovava in difficoltà.

“Bisognava salvare mamma e piccoli”, e così le donne hanno allertato la Guardia Costiera che, tempo pochi minuti, sarebbe giunta sul posto: “a seguito di segnalazione giunta alla sala operativa da parte di privati cittadini, ha spiegato in un comunicato la Guardia Costiera, i nostri uomini di Sciacca sono intervenuti per pestare assistenza ad uno squalo verdesca spiaggiatosi nella secca dell’arenile di San Giorgio”. Sul posto sono giunti inoltre i medici veterinari e una imbarcazione messa a disposizione dalla locale Lega Navale. E’ stato accertato che si tratta di squali vivipari, che non hanno cure parentali. I piccoli, infatti, in molte specie tra le quali il palombo e appunto la verdesca, nascono perfettamente formati e in gradi di sopravvivere da soli. L’istinto di conservazione delle femmine gravide, poco prima del parto le spinge in acque più tranquille, spesso vicine alla costa, dove i nuovi nati sono più al sicuro dai predatori. Questa la probabile motivazione che ha spinto quella femmina a rischiare lo spiaggiamento pur di assicurare la sopravvivenza ai propri cuccioli.