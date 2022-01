Il Soroptimist Club Messina invita le scuole a partecipare alla Video Call for Students “No Bulli Time”

31 Gennaio 2022 13:03

Soroptimist Club Messina promuove la Video Call for Students “No Bulli Time” invitando gli istituti scolastici a sensibilizzare sulla tematica del bullismo e del cyberbullismo

Il Soroptimist International, organizzazione mondiale di donne impegnate in attività professionali, nel condividere gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile, promuove la Video Call for Students “No Bulli Time” in occasione del 7 febbraio con la giornata nazionale contro il Bullismo, tema molto attenzionato in Sicilia dove viene istituita la Settimana regionale contro il bullismo e il Cyberbullismo introdotta dall’ art. 36 della L.R. 9 del 15 aprile 2021.

Un invito rivolto agli Istituti scolastici della Provincia di Messina, di ogni ordine e grado, che vuole portare i ragazzi a riflettere e analizzare comportamenti scorretti per riconoscere, prevenire e affrontare con maggiore consapevolezza il grave fenomeno. Gli elaborati esclusivamente in formato digitale potranno essere disegni, animazioni, riprese dal vivo, performance, danza, poesie ed ogni forma d’arte ritenuta valida per inviare un messaggio, esprimere il proprio punto di vista, raccontare un’esperienza.

Il Comando di Carabinieri di Messina, in prima linea per contrastare quotidianamente il grave problema ha manifestato l’interesse a collaborare con il Soroptimist nella realizzazione dell’intervento ed in particolare con le scuole per eventuali esigenze sceniche per la realizzazione dei video.

Gli elaborati inviati all’indirizzo email messina@soroptimist.it saranno pubblicati nella Sezione Messina del sito www.soroptimist.it

Per approfondire il tema il Soroptimst Club Messina, con il supporto tecnico e logistico dell’Istituto Minutoli e in sinergia con il Comando Provinciale dei carabinieri di Messina e l’UOC di Psichiatria dell’Università degli Studi di Messina organizza il Convegno “No Buli Time” in programma lunedì 7 febbraio alle ore 10:00.

Il convegno realizzato in modalità Webinar, coinvolgerà inoltre il Comune di Messina, la Magistratura, Anpe e alte professionalità per fornire agli studenti maggiore consapevolezza e strumenti di prevenzione e difesa dagli attacchi dei Bulli e Cyberbulli. La partecipazione al Convegno in modalità webinar da effettuarsi su piattaforma dell’Istituto G.Minutoli darà diritto all’attestato di partecipazione valido per il rilasci dei crediti.