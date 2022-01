Calcio a 5, la Pgs Luce Messina vince a Cosenza e agguanta il terzo posto in classifica

23 Gennaio 2022 16:35

Soccer Montalto-Pgs Luce Messina 2-5, commento alla gara e risultati e classifica

Subito un brindisi nel girone di ritorno per la Pgs Luce Messina, che si è imposta in casa della Soccer Montalto per 5-2 nella 12^ giornata del campionato di serie B di calcio a 5. Contro un avversario in formazione rimaneggiata per alcune assenze causate dal Covid-19, la squadra biancazzurra, ancora priva dello squalificato spagnolo Parri, ha avuto il merito di tenere sempre alta la concentrazione e di colpire nei momenti topici della sfida.

Passati in svantaggio al 44” su autorete, i ragazzi allenati da Sergio Carnazza ribaltano la situazione grazie ai gol di Sergio Pannuccio, che finalizza un perfetto schema di punizione, e Benny Costanzo. A meno di un minuto dall’intervallo, Agustin Bertirossi realizza con un preciso colpo di testa il momentaneo 3-1, su assist del portiere Simone Fiumara. Nella ripresa, i calabresi si riportano in scia nel punteggio, ma i centri di Costanzo e Andrea Consolo, precisissimo nell’insaccare la sfera mentre i rivali adottano la rischiosa tattica del “quinto di movimento”, fanno calare il sipario sul match. In virtù di questo successo, il secondo consecutivo in trasferta, la Pgs Luce Messina è salita a quota 24 punti, agguantando al terzo posto in graduatoria il Futsal Canicattì, sconfitto dalla Meriense.

Risultati 12^ giornata Serie B (girone H): Città di Palermo-Agriplus Acireale 1-3; Meriense-Futsal Canicattì 6-1; Siac Messina-Casali Del Manco 0-7; Ecosistem Lamezia-Monreale rinv.; Mascalucia-Mortellito 2-1; Soccer Montalto-Pgs Luce Messina 2-5.

Classifica: Città di Palermo 28; Ecosistem Lamezia 26; Pgs Luce Messina e Futsal Canicattì 24; Casali del Manco 21; Mascalucia 19; Agriplus Acireale 17; Meriense 15; Monreale 13; Soccer Montalto 9; Mortellito 8; Siac Messina 0.