Siracusano (FI) al ministro Cartabia: “a Messina c’è una carenza di magistrati”

19 Gennaio 2022 19:15

Siracusano (FI) a Cartabia: “Signor ministro, anche la città di Messina confida nel suo lavoro, nella sua competenza, per risolvere problemi che si trascinano ormai da decenni”

“A Messina c’è una carenza patologica di magistrati. Consideri che nel Tribunale della mia città ogni magistrato deve gestire circa 1.072 cause: un numero imbarazzante. Una situazione insostenibile che causa ovviamente ritardi inaccettabili per i cittadini”. Lo ha detto Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia, intervenendo in Aula a Montecitorio, dopo le comunicazioni del ministro Marta Cartabia. “Allo stesso tempo, da anni chiediamo la realizzazione del cosiddetto Pala Giustizia, gli operatori non possono continuare a lavorare in condizioni precarie, in una continua emergenza, senza riuscire a garantire un servizio adeguato alla collettività. Signor ministro, anche la città di Messina confida nel suo lavoro, nella sua competenza, per risolvere problemi che si trascinano ormai da decenni e che devono essere una volta per tutte superati”, conclude la nota.