31 Gennaio 2022 14:23

Berlusconi è stato ricoverato nella struttura milanese per una settimana per una serie di controlli e per un’infezione

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato nella struttura milanese per una settimana per una serie di controlli e per un’infezione. Berlusconi, accompagnato dalla fidanzata Marta Fascina e dalla senatrice Licia Ronzulli, prima di entrare in macchina ha salutato i presenti. In alto la FOTOGALLERY.