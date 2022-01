Green Pass, possibili modifiche in Italia. Sileri: “va personalizzato. Sul Covid dobbiamo passare da emergenza a trattamento ordinario”

23 Gennaio 2022 20:02

Le parole del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri sul possibile alleggerimento delle misure e su eventuali modifiche al Green Pass

“E’ necessario un alleggerimento” al momento opportuno e “rendere tutto quanto più semplice” per “passare dall’emergenza a un trattamento ordinario di una patologia che è entrata prepotentemente nei libri di medicina”. Sono le parole del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Domenica In, su Rai 1. Sileri si è detto “d’accordo col fare una programmazione in base ai dati”. Non questa settimana “ma forse in una decade da oggi probabilmente sì, perché i casi caleranno, ma non dobbiamo far sì che il Green Pass, utile, vada a schiacciare quella che è l’esigenza sanitaria”. Il Green pass, dice Sileri, “è utile, ha portato tutti alla vaccinazione, tutti alla terza dose, a regolare flussi e sistemi, però nel tempo va anche personalizzato e reso tutto quanto più semplice compresa la vaccinazione e passare dall’emergenza a un trattamento ordinario”.