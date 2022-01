Siderno in lacrime: giovane donna trovata morta in casa

6 Gennaio 2022 09:18

Anna Bolognino, 45 anni, avrebbe accusato un malore improvviso

Siderno si stringe in lutto per la prematura scomparsa della giovane Anna Bolognino. La 45enne è stata ritrovata morta in casa dai propri familiari, avrebbe accusato un improvviso arresto cardiaco. Sul posto forze dell’ordine e soccorritori, ma nonostante gli sforzi non è stato possibile salvarla dalla morte. “Oggi è volato un angelo in Paradiso, Anna Bolognino, una donna davvero speciale. Con il suo splendido sorriso ha incantato tutti… tu Anna sei andata via da Siderno e non sei morta, perché vivi nel cuore di chi ti ha amato veramente. Ciao Annarella”, è uno dei tanti messaggi che i cittadini le hanno rivolto sui social. “La ricordo con la sua inseparabile gemella, ragazze educatissime. Riposa in pace dolce angelo dal sorriso contagioso”, si legge ancora tra le dediche di cordoglio.