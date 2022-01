Grave lutto a Siderno: è morto Enzo Leonardo, storico presidente del club di calcio locale

20 Gennaio 2022 13:42

L’uomo era conosciuto in molte zone d’Italia per la sua attività professionale nell’ambito della rappresentanza di materiali per l’edilizia

Giornata di dolore quella di oggi per la città di Siderno. Lo storico presidente del club di calcio è scomparso nelle prime ore della mattina, non è riuscito a superare i postumi di un infortunio domestico. Agente di commercio nel campo dei materiali per l’edilizia, si è sempre speso per il proprio territorio, a partire proprio dall’attenzione dedicata al mondo del calcio. “Persona sincera e leale, disponibile con tutti, un esempio per le generazioni future”, si legge tra i messaggi di cordoglio dedicati sui social in suo onore.

I funerali avranno luogo domani, venerdì 21 gennaio 2022, alle 15.30 presso la chiesa di Maria Santissima di Portosalvo.