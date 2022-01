15 Gennaio 2022 23:36

Paura a Siderno: donna travolta dalle fiamme del focolare domestico, è stata trasportata d’urgenza al GOM di Reggio Calabria

Grave incidente a Siderno, dove una donna, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasta avvolta dalle fiamme del focolare domestico. La malcapitata è stata immediatamente soccorsa e trasportata al GOM di Reggio Calabria dove sono state riscontrare gravi ustioni sul volto e sul corpo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed un’ambulanza del 118.