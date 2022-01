Sicilia in zona gialla, l’ira dei ristoratori: “paghiamo sempre noi il prezzo più alto”

3 Gennaio 2022 11:25

La Sicilia diventa zona gialla, i ristoratori protestano a causa delle restrizioni imposte ai locali

La Sicilia torna in zona gialla a causa dell’aumento dei contagi e le prime misure dovute al cambio di colore, seppur ancora poco stringenti, vanno a colpire i ristoratori. “Il messaggio che passa oggi con la zona gialla non è per nulla rassicurante. Paghiamo noi ristoratori, così come è avvenuto già in passato, il prezzo più alto, anche se le restrizioni imporranno pochi sforzi…“. Lo afferma Giovanni Trimboli, ristoratore e presidente della sezione ristoratori della Fipe-Confcommercio. “L’obbligo della mascherina all’aperto – afferma – unica misura reale, noi in Sicilia ce l’abbiamo da mesi“, piuttosto a preoccuparlo è il messaggio che lui definisce “non rassicurante” che viene dai contagi.