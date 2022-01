Scuole chiuse anche in Sicilia, il vaccino non basta e torna la Dad: l’ELENCO dei Comuni che hanno adottato l’ordinanza

7 Gennaio 2022 16:47

Messina, torna la Dad nonostante l’elevato numero di vaccinati: i sindaci chiudono le scuole

Non solo in Calabria, ma anche in Sicilia stanno arrivando in questi minuti conferme di chiusura delle scuole in vista dell’aumento dei contagi. Nonostante è già due anni che conviviamo con il virus e adesso c’è più del 90% della popolazione vaccinata e si è raggiunto il 100% di vaccini tra il personale scolastico, la Dad torna a fare capolino. Il sindaco Cateno De Luca ha annunciato la chiusura di tutte le scuole fino al 23 gennaio.

Di seguito l’elenco dei comuni che hanno già adottato l’ordinanza di chiusura:

Furnari (fino al 14 gennaio)

(fino al 14 gennaio) Biancavilla (fino al 15 gennaio)

(fino al 15 gennaio) Adrano (fino al 15 gennaio)

(fino al 15 gennaio) Mancuso (fino al 15 gennaio)

(fino al 15 gennaio) Canicattì (fino al 15 gennaio)

(fino al 15 gennaio) Corvo (fino al 15 gennaio)

(fino al 15 gennaio) Patti (fino al 15 gennaio)

(fino al 15 gennaio) Novara di Sicilia (fino al 16 gennaio)

(fino al 16 gennaio) Naso (fino al 16 gennaio)

(fino al 16 gennaio) Acquedolci (fino al 17 gennaio)

(fino al 17 gennaio) Messina (fino al 23 gennaio)

L’elenco verrà aggiornato in tempo reale.