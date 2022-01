Sicilia in zona arancione, Musumeci: “mi auguro di no”

20 Gennaio 2022 12:09

“I dati sono dalla nostra parte ma la situazione può cambiare nello spazio di poche ore”, afferma il governatore siciliano

“Sicilia in zona arancione? Mi auguro di no. I dati sono dalla nostra parte ma la situazione può cambiare nello spazio di poche ore”. Così il governatore siciliano, Nello Musumeci, rispondendo in conferenza stampa a una domanda sul quadro epidemiologico nell’Isola. “Continuiamo a essere prudenti – ha aggiunto – , ma intanto registro il continuo aumento della quota di vaccinati nella nostra regione”. Intanto, l’isola è al nono posto in Italia per contagi. Osservando i dati del bollettino di ieri, gli attuali positivi sono 190.802 con un aumento di 6.664 casi. I guariti sono 1.426 mentre le vittime sono 43 e portano il totale dei decessi a 8.053. I ricoverati in ospedale sono 1.556, 3 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 170, lo stesso numero del giorno precedente. Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo conta 2.243 casi, Catania 1.623, Messina 586, Siracusa 935, Trapani 445, Ragusa 896, Caltanissetta 590, Agrigento 632, Enna 183.