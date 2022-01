8 Gennaio 2022 14:12

Sicilia, Germanà: “sollievo per l’assoluzione dell’ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo”

“Sollievo per l’assoluzione dell’ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo. Dopo 12 anni, termina finalmente una vicenda giudiziaria lunga ed estenuante. La sentenza della Corte d’appello di Catania gli restituisce senz’altro la dignità, ma non il tempo speso e sacrificato per difendersi nelle aule di tribunale”. Lo dichiara il deputato siciliano della Lega, Nino Germanà.