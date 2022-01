Sicilia in zona rossa, il Cts chiama il lockdown “oppure sarà disastro”: le tre misure consegnate all’Assessore Razza

8 Gennaio 2022 13:25

L’Assessore alla Sanità e il governatore Nello Musumeci sono chiamati a dare una risposta nelle prossime ore: molti Sindaci hanno emanato ordinanze per tenere chiuse le scuole, ma in zona gialla potrebbe essere impugnate dal Governo o soggette ai ricorsi dei genitori

“I numeri della Sicilia sono da zona rossa, ma io non mi assumo questa responsabilità. Ritengo sbagliato mandare la mia città in lockdown con regole praticamente uguali per cittadini vaccinati e non vaccinati. Se vuole lo faccia il governatore Musumeci”. Affermava così ieri il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, che ha emanato un’ordinanza per far passare la città in zona arancione, nonostante i numeri fossero da fascia di rischio rossa. Nonostante l’ottima campagna vaccinale messa in piedi in Italia, la diffusiva variante Omicron del Covid-19 ha scombinato i piani del Governo e fatto ripiombare il Paese, Sicilia compresa, nel rischio di possibili restrizioni a causa dell’elevato numero di contagi e di ricoveri in costante aumento.

Per discutere di questa eventualità, il Cts della Regione Siciliana, riunitosi ieri, ha espresso un parere consegnato all’assessore alla Salute Ruggero Razza con le misure suggerite per contenere la pandemia ormai fuori controllo nell’Isola: “zona arancione o rossa da disporre in tutta la Sicilia per 15-21 giorni, didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado per almeno 15 giorni, tamponi molecolari per accedere alle aree di emergenza degli ospedali”. Una richiesta, quella avanzata dagli scienziati, che arriva a poche ore dalle polemiche sul rientro a scuola, con Sindaci e governo Regionale che chiedono al Premier Mario Draghi e al Ministro Patrizio Bianchi poter riprendere con la didattica a distanza, anche se si è in zona gialla. Ma per il Cts le regole della zona gialla non bastano, e per questo hanno espresso un parere più restrittivo, sul quale si attende la scelta dell’assessore Razza. “In Sicilia serve la zona rossa fino a tutto gennaio. Lockdown o sarà catastrofe”, ritengono alcuni componenti del Cts.